MEXC মাস্টারকার্ড
MEXC মাস্টারকার্ডের জন্য আবেদন করুন এবং আপনার ক্রিপ্টো ব্যালেন্স দিয়ে এটিকে টপ আপ করুন
আবেদনের নিয়ম
গ্লোবাল কনজাম্পশন
বিশ্বব্যাপী আপনার অনলাইন কেনাকাটায় এটি ব্যবহার করুন
আপনার ক্রিপ্টো ব্যালেন্স দিয়ে যেকোনও সময় টপ আপ করুন।
মাত্র 3 টি ধাপে একটি কার্ড তৈরি করুন
অনলাইনে আবেদন করুন
MEXC ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে মাস্টারকার্ডের জন্য আবেদন করতে, আপনাকে অ্যাডভান্সড KYC সম্পূর্ণ করতে হবে এবং পাসপোর্ট এবং ব্যক্তিগত ছবি প্রদান করতে হবে।
অনলাইন সক্রিয় করুন
আবেদনটি অনুমোদিত হওয়ার পরে, আপনি অনলাইনে আপনার MEXC মাস্টারকার্ড অ্যাক্টিভ করতে পারবেন এবং আপনার MEXC অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কার্ডটি টপ আপ করতে পারবেন।
কার্ড প্রস্তুত
আপনার MEXC মাস্টারকার্ড এখন সক্রিয় হয়েছে। আপনি আপনার MEXC মাস্টারকার্ড ব্যবহার করে খরচ করতে পারবেন।
সুবিধা সমূহ
সরল
অনলাইনে আবেদন করুন, কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্টের প্রয়োজন নেই।
ভার্চুয়াল কার্ডটি অবিলম্বে ব্যবহার করা যাবে।
আরও নিরাপদ
3D Secure (3DS) আপনার লেনদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
প্রতিটি লেনদেনের জন্য আপনার স্মার্টফোনে রিয়েল টাইম অ্যালার্ট পান এবং আপনার ফান্ড কোথায় যাচ্ছে তা সবসময় জানুন।
আরো সুবিধাজনক
এই কার্ডটি মাস্টারকার্ড নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী অনলাইন শপিং সাপোর্ট করে।