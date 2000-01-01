MEXC-কে শক্তিশালী করে এমন উচ্চ-কার্যক্ষমতাসম্পন্ন P2P ট্রেডারদের গ্লোবাল নেটওয়ার্কের অংশ হয়ে উঠুন
সক্রিয় P2P ট্রেডারদের জন্য এক্সক্লুসিভ প্রোগ্রাম
প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপন পোস্ট করুন, মার্কেটে লিকুইডিটি বজায় রাখুন, এবং MEXC ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করে নিশ্চিত মাসিক রিওয়ার্ড আনলক করুন।
আমাদের সাথে আপনার P2P ব্যবসা বৃদ্ধি করুন
MEXC P2P-তে লিকুইডিটি প্রদানের মাধ্যমে মাসিক 1,000 USDT পর্যন্ত রিওয়ার্ড পান
সুবিধা
মাসিক রিওয়ার্ডের নিশ্চয়তা
সক্রিয় থাকুন, বিজ্ঞাপন পোস্ট করুন এবং প্রতিযোগিতামূলক প্রাইসে লিকুইডিটি প্রদান করুন। আপনার পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট USDT পে-আউট পান।
বর্ধিত দৃশ্যমানতা
P2P মার্কেটপ্লেসে অগ্রাধিকার পজিশন পান যাতে অর্ডার প্রবাহ বাড়ে এবং আপনার ট্রেডিং এক্সপোজার বৃদ্ধি পায়।
ডেডিকেটেড অ্যাকাউন্ট সহায়তা
অনবোর্ডিং, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং ব্যক্তিগতকৃত পরিষেবার জন্য সরাসরি একজন আঞ্চলিক MEXC প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করুন।
কীভাবে আয় করবেন
সক্রিয় থাকুন, আপনার বিজ্ঞাপনগুলোকে প্রতিযোগিতামূলক রাখুন এবং উচ্চতর পে-আউট আনলক করতে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স বজায় রাখুন।
অ্যাক্টিভিটি বৃদ্ধি করুন
বিজ্ঞাপনের পৌঁছানো এবং অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য নিয়মিত অনলাইনে থাকুন।
বিজ্ঞাপনের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করুন
অধিক ক্রেতা আকর্ষণের জন্য আরও ভালো প্রাইস প্রদান করুন এবং ট্রেড বৃদ্ধি করুন।
সম্পন্নতার হার বৃদ্ধি করুন
দ্রুত প্রতিক্রিয়া সময় এবং ভালো পরিষেবা বজায় রেখে ব্যবহারকারীদের আস্থা অর্জন করুন।
আপনি যত বেশি অবদান রাখবেন, তত বেশি আয় করবেন।
আপনি প্রতি মাসে 1000 USDT পর্যন্ত আয় করতে পারবেন এবং চূড়ান্ত রিওয়ার্ডের পরিমাণ মার্কেট অনুসারে পরিবর্তিত হয় এবং পর্যালোচনার বিষয় হতে পারে।
কারা আবেদন করতে পারবে?
একজন সক্রিয় P2P ট্রেডার নিয়মিত বিজ্ঞাপন পোস্ট করে স্থিতিশীল মাসিক রিওয়ার্ড অর্জনের আশায় আছেন
অন্য এক্সচেঞ্জে একজন মার্চেন্ট আরও ভালো দৃশ্যমানতা এবং প্রণোদনা চাওয়া
একজন স্বতন্ত্র ট্রেডার টেকার থেকে মেকারে রূপান্তরিত হতে এবং বিজ্ঞাপন কার্যকলাপ থেকে আয় শুরু করতে প্রস্তুত
মার্কেট বৃদ্ধির অংশীদার ব্যবহারকারীদের অনবোর্ডিংয়ে সাহায্য করা এবং আমাদের P2P ইকোসিস্টেমে অর্গানিক ভলিউম আনয়ন করা
MEXC দিয়ে আয় শুরু করতে প্রস্তুত?
কীভাবে এটা কাজ করে?
1
প্রয়োগ করুন
আবেদন ফর্মটি পূরণ করুন এবং অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে আপনার ব্যবসায়িক কার্যকলাপের প্রমাণ সংযুক্ত করুন, যার মধ্যে সাম্প্রতিক ট্রেডিং ভলিউমও অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। এটি আমাদের আপনার অভিজ্ঞতা এবং নির্ভরযোগ্যতা মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
আবেদন করুন
2
আবেদন পর্যালোচনা
আমাদের টিম সাপ্তাহিক ভিত্তিতে জমা দেওয়া তথ্য পর্যালোচনা করে। প্রোগ্রামের সীমাবদ্ধতার কারণে, রিওয়ার্ডের স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য প্রতিটি মার্কেটে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক মার্চেন্টকে গ্রহণ করা হয়।
3
গ্রহণ করুন ও অনবোর্ড করুন
আবেদনপত্রগুলো সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয়। প্রোগ্রামের সততা বজায় রাখতে, প্রতিটি অঞ্চলের জন্য নির্বাচিত কয়েকজন মার্চেন্টের মধ্যেই অংশগ্রহণ সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।
4
উপার্জন শুরু করুন
যোগ্যতা বজায় রাখতে এবং মাসিক লিকুইডিটি রিওয়ার্ড পেতে নিয়মিত প্রতিযোগিতামূলক প্রাইসে বিক্রয় বিজ্ঞাপন পোস্ট করা শুরু করুন।
MEXC লিকুইডিটি পার্টনার প্রোগ্রাম এক্সপ্লোর করুন
আপনি যদি আরও তথ্য জানতে চান, তাহলে অনুগ্রহ করে সরাসরি MEXC প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করুন।