টাইপ এবং টোকেন
টাইপ
লেনদেনের প্রাইস এবং পরিমাণ
মার্কেট রেফারেন্স প্রাইস
-- --/
MEXC প্রাইস রেফারেন্স
-- --/
পরিমাণ এবং পেমেন্ট পদ্ধতি
বিজ্ঞাপনের পরিমাণ
ফিয়াট ব্যালেন্স: 0.0ট্রান্সফার করুন
একক লেনদেনের লিমিট
ইউনিট:--
পেমেন্ট পদ্ধতি
পেমেন্ট পদ্ধতি
আপনি 10 টি পর্যন্ত পেমেন্ট পদ্ধতি যোগ করতে পারবেন।
আপনি 10 টি পর্যন্ত পেমেন্ট পদ্ধতি যোগ করতে পারবেন।
নিষিদ্ধ আচরণ: অতিরিক্ত ফি নেওয়া বা বাহ্যিক ওয়েবসাইট বা মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম শেয়ার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেকোনো লঙ্ঘনের ফলে অ্যাকাউন্টের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হতে পারে।
ট্রেডিং শর্তাবলী
ট্রেডিংয়ের জন্য খুব বেশি শর্তাবলী থাকলে বিজ্ঞাপন বেশি মানুষের কাছে পৌছাবে না।
অ্যাডভান্সড KYC সম্পূর্ণ করেছেন
একজন একক ইউজার এই বিজ্ঞাপনে সর্বোচ্চ
টি অর্ডার প্লেস করতে পারবে