ফিয়াট ট্রেডিং

আপনি ক্রয়ের বিজ্ঞাপন পাবলিশের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেন কিনা তা যাচাই করুন।

লেনদেনের প্রাইস এবং পরিমাণ
প্রাইসের ধরন

মার্কেট রেফারেন্স প্রাইস:-- --/undefined
MEXC অর্ডার বুকের রেফারেন্স প্রাইস: --/undefined

ফ্লোটিং প্রাইস = মার্কেট প্রাইস × ফ্লোটিং রেট
মার্কেট প্রাইসের ডেটা সোর্স: --
বিজ্ঞাপন প্রাইস
--/undefined
মার্কেট রেফারেন্স প্রাইস
-- --/
MEXC প্রাইস রেফারেন্স
-- --/
পরিমাণ এবং পেমেন্ট পদ্ধতি
বিজ্ঞাপনের পরিমাণ
সম্পর্কে: -- --
ফিয়াট ব্যালেন্স: 0.0ট্রান্সফার করুন
একক লেনদেনের লিমিট
ইউনিট:--
--
সম্পর্কে: -- undefined
সর্বোচ্চ--
সম্পর্কে: -- undefined
পেমেন্ট পদ্ধতি
পেমেন্ট পদ্ধতি
আপনি 10 টি পর্যন্ত পেমেন্ট পদ্ধতি যোগ করতে পারবেন।
যোগ করুন
পেমেন্ট টাইম লিমিট
15 মিনিট
ক্রেতাকে পেমেন্ট টাইম লিমিটের মধ্যে ট্রান্সফার সম্পন্ন করতে হবে এবং সম্পন্ন হলে [ট্রান্সফার সম্পন্ন হয়েছে, বিক্রেতাকে জানান] এ ক্লিক করতে হবে।
টাইম লিমিট অতিক্রম করলে লেনদেন বাতিল হয়ে যাবে। আপনি প্রতিটি পেমেন্ট পদ্ধতির জন্য টাইম লিমিট সামঞ্জস্য করতে পারবেন।
স্বয়ংক্রিয় উত্তর
স্বয়ংক্রিয় উত্তর দেখুন
বিজ্ঞাপনদাতার শর্তাবলী
নিষিদ্ধ আচরণ: অতিরিক্ত ফি নেওয়া বা বাহ্যিক ওয়েবসাইট বা মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম শেয়ার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেকোনো লঙ্ঘনের ফলে অ্যাকাউন্টের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হতে পারে।
ট্রেডিং শর্তাবলী
ট্রেডিংয়ের জন্য খুব বেশি শর্তাবলী থাকলে বিজ্ঞাপন বেশি মানুষের কাছে পৌছাবে না।
অ্যাডভান্সড KYC সম্পূর্ণ করেছেন
দিনের বেশি সময় আগে নিবন্ধন করেছেন
মোবাইল যাচাইকরণ প্রয়োজন
টির বেশি স্পট ট্রেড সম্পন্ন হয়েছে
টির বেশি P2P ট্রেড সম্পন্ন হয়েছে
এর চেয়ে কম P2P ট্রেড সম্পন্ন হয়েছে
একজন একক ইউজার এই বিজ্ঞাপনে সর্বোচ্চ
টি অর্ডার প্লেস করতে পারবে
প্রাইভেট অ্যাড
হোয়াইট জোন
