P2P ক্রয়ের টাস্ক

USDT

আপনার প্রথম P2P ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

টিউটোরিয়ালটি ফলো করুন এবং যেকোনও অ্যামাউন্টে আপনার প্রথম P2P ক্রয় সম্পন্ন করুন, যাতে 3 USDT ফিউচার বোনাস পেতে পারেন।

USDT

P2P ক্রয়ে 100 USDT সংগ্রহ করুন

8 USDT ফিউচার বোনাস পেতে আপনার প্রথম ক্রয়ের 7 দিনের মধ্যে P2P কেনাকাটার মাধ্যমে সর্বনিম্ন 100 USDT সংগ্রহ করুন।

ট্রেডিং টাস্ক

USDT

আপনার প্রথম স্পট ট্রেড সম্পূর্ণ করুন

1 USDT ফিউচার বোনাস পেতে যেকোনও অ্যামাউন্টের একটি স্পট ট্রেড সম্পূর্ণ করুন।

USDT

প্রথম ফিউচার ট্রেড সম্পূর্ণ করুন

3 USDT ফিউচার বোনাস পেতে যেকোনও অ্যামাউন্টের একটি ফিউচার ট্রেড সম্পূর্ণ করুন।

আরও রোমাঞ্চকর টাস্ক

USDT

রিওয়ার্ড শেয়ার করার জন্য বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানান

MEXC এ সাইন আপ করতে বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানান। যদি আপনার বন্ধু সাইন আপের 7 দিনের মধ্যে P2P কেনাকাটায় 100 USDT সংগ্রহ করেন, আপনি এবং আপনার বন্ধু উভয়েই 5 USDT ফিউচার বোনাস পাবেন।

USDT

[নিউ ইউজার এক্সক্লুসিভ] 10,000 USDT এর ভাগ পান

নিউ ইউজাররা তাদের ট্রেডিং যাত্রা শুরু করতে 10,000 USDT রিওয়ার্ড পুলে শেয়ার পাওয়ার সুযোগ পাবেন।

ইভেন্টের নিয়মাবলী

  1. অংশগ্রহণকারীদের প্রতিটি টাস্কের জন্য নীল বাটনে ক্লিক করে টাস্কটি সম্পূর্ণ করতে হবে। রিওয়ার্ড অর্জনের জন্য ইউজাররা ইভেন্টের সময়কালে যে কোনও সময় টাস্কটি সম্পূর্ণ করতে পারবে। টাস্ক সম্পূর্ণ করার অন্য কোনও পদ্ধতি সঠিক নয় বলে গণ্য করা হবে।
  2. শুধুমাত্র RUB, VND, UAH, INR এবং MYR-তে করা ট্রেড এই ইভেন্টের জন্য যোগ্য।
  3. টাস্ক সম্পূর্ণ করার 14 দিনের মধ্যে সাপ্তাহিকভাবে রিওয়ার্ড বিতরণ করা হবে। ইউজাররা লগ ইন করে এবং ওয়েবসাইট বা অ্যাপে [ওয়ালেট] - [ফিউচার] এ গিয়ে তাদের বোনাস দেখতে পারবেন।
  4. [P2P বাই ক্রিপ্টো টাস্ক] রিওয়ার্ডের জন্য যোগ্য হতে অংশগ্রহণকারীদের কমপক্ষে একটি [ট্রেডিং টাস্ক] সম্পূর্ণ করতে হবে।
  5. বোনাস শুধুমাত্র ফিউচার ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে। বোনাস ব্যবহার করে ট্রেড থেকে অর্জিত লাভ উইথড্র করা যাবে, তবে বোনাসটি উইথড্র করা যাবে না।
  6. বোনাস ট্রেডিংয়ের মার্জিন হিসেবে ব্যবহার করা যাবে এবং ট্রেডিং ফি, ফান্ডিং ফি বা ট্রেডিংয়ের লস হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে।
  7. বোনাসটি সর্বোচ্চ 30 দিনের জন্য ভ্যালিড। কোনও অব্যবহৃত বোনাস মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। অনুগ্রহ করে এর সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য লিকুইডেশন ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হন।
  8. সকল অংশগ্রহণকারী ইউজারকে সঠিকভাবে MEXC এর সার্ভিসের শর্তাবলী মেনে চলতে হবে। MEXC ইভেন্ট চলাকালীন অসৎ বা অপব্যবহারমূলক অ্যাক্টিভিটিতে জড়িত অংশগ্রহণকারীদের অযোগ্য ঘোষণার অধিকার সংরক্ষণ করে, যার মধ্যে রয়েছে একাধিক অ্যাকাউন্ট তৈরি, সেল্ফ ডিলিং বা অবৈধ, প্রতারণামূলক বা ক্ষতিকারক উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য অ্যাক্টিভিটি।
  9. MEXC নিয়ম ও শর্তাবলী ব্যাখ্যা করার এবং আগে থেকে নোটিশ না দিয়েই যে কোনও সময় ইভেন্টটি পরিবর্তন বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।