টিউটোরিয়ালটি ফলো করুন এবং যেকোনও অ্যামাউন্টে আপনার প্রথম P2P ক্রয় সম্পন্ন করুন, যাতে 3 USDT ফিউচার বোনাস পেতে পারেন।
8 USDT ফিউচার বোনাস পেতে আপনার প্রথম ক্রয়ের 7 দিনের মধ্যে P2P কেনাকাটার মাধ্যমে সর্বনিম্ন 100 USDT সংগ্রহ করুন।
1 USDT ফিউচার বোনাস পেতে যেকোনও অ্যামাউন্টের একটি স্পট ট্রেড সম্পূর্ণ করুন।
3 USDT ফিউচার বোনাস পেতে যেকোনও অ্যামাউন্টের একটি ফিউচার ট্রেড সম্পূর্ণ করুন।
MEXC এ সাইন আপ করতে বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানান। যদি আপনার বন্ধু সাইন আপের 7 দিনের মধ্যে P2P কেনাকাটায় 100 USDT সংগ্রহ করেন, আপনি এবং আপনার বন্ধু উভয়েই 5 USDT ফিউচার বোনাস পাবেন।
নিউ ইউজাররা তাদের ট্রেডিং যাত্রা শুরু করতে 10,000 USDT রিওয়ার্ড পুলে শেয়ার পাওয়ার সুযোগ পাবেন।