1.এই ইভেন্টটি শুধুমাত্র সেই ব্যবহারকারীদের জন্য ওপেন যারা KYC যাচাইকরণ সম্পূর্ণ করেছেন। আপনি এখানেআপনার যাচাইকরণের অবস্থা দেখতে পারেন।
2.ইভেন্টটি শেষ হওয়ার পরে যোগ্যতা যাচাই করা হবে। যে ইউজাররা অবস্থান সম্পর্কিত শর্তাবলী পূরণ করবেন না, তারা রিওয়ার্ডের জন্য যোগ্য হবেন না।
3.শুধুমাত্র ব্যাংক কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে করা ডিপোজিট ইভেন্টের জন্য যোগ্য।
4.MEXC সকল ইউজারকে সতর্কভাবে রিভিউ করবে। অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন বা অ্যাক্টিভিটির জন্য স্ক্রিপ্ট, বট, পুনরাবৃত্ত কাজ বা অটোমেশনের মতো প্রযুক্তিগত পদ্ধতির যে কোনও ব্যবহারের ফলে অবিলম্বে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে। নিবন্ধন বা অংশগ্রহণের নির্দিষ্ট পর্যায়েই শুধুমাত্র অনুপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা হলেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। এছাড়াও, যেসব ইউজার বিভ্রান্তিকর SEO অ্যাক্টিভিটিতে যুক্ত হবে, বিশেষ করে "MEXC Buy," "MEXC Login," "MEXC Official," বা "MEXC OTC" এর মতো কিওয়ার্ড ব্যবহার করবে, তাদেরও ইভেন্ট থেকে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে।
5. এ এই নিয়মগুলি তারিখে কার্যকর হবে। MEXC ইভেন্টের শর্তাবলী পর্যালোচনা করার এবং ক্ষতিকারক আচরণ বা প্ল্যাটফর্মের অপব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী এবং তাদের সম্পদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার রাখে।
6.প্রতিটি ইভেন্ট সাইকেল শেষ হওয়ার 7 কার্যদিবসের মধ্যে রিওয়ার্ড বিতরণ করা হবে এবং চূড়ান্ত র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে বরাদ্দ করা হবে।
7.সকল অংশগ্রহণকারীকে MEXC এর সার্ভিসের শর্তাবলী সতর্কভাবে মেনে চলতে হবে। MEXC ইভেন্ট চলাকালীন প্রতারণামূলক বা অপব্যবহারমূলক আচরণে যুক্ত কোনও ইউজারকে অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করে, যার মধ্যে একাধিক অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন বা অবৈধ বা প্রতারণামূলক উদ্দেশ্যে সম্পর্কিত অন্যান্য অ্যাক্টিভিটি অন্তর্ভুক্ত।
8.MEXC এই শর্তগুলির চূড়ান্ত ব্যাখ্যার অধিকার সংরক্ষণ করে। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, এই শর্তাবলী রিভিউ করা হতে পারে, অথবা পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই ইভেন্টটি বাতিল করা হতে পারে। এই শর্তাবলী এবং ইভেন্টের বিস্তারিত নিয়মিতভাবে চেক করে সর্বশেষ আপডেট সম্পর্কে অবগত থাকুন।
9.এই শর্তাবলী MEXC ব্যবহারকারী চুক্তি এবং গোপনীয়তা নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই শর্তাবলী এবং MEXC ইউজার চুক্তি বা গোপনীয়তা নীতির মধ্যে কোনও বিরোধের ক্ষেত্রে, এই শর্তাবলী প্রাধান্য পাবে।