সফলভাবে ডিপোজিট করার পর সমমূল্যের একটি Futures পজিশন পান
ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড
ফিয়াট ডিপোজিট
ব্যাংক ট্রান্সফার
Futures বোনাস ক্লেইম করুন এবং একটি পজিশন ওপেন করুন
পেমেন্ট সম্পন্ন করার পর, আপনার Futures বোনাস ক্লেইম করুন এবং একটি পজিশন ওপেন করুন। আপনি ট্রেডিং পেয়ার এবং দিক নির্বাচন করতে পারবেন।
ইভেন্টের নিয়মাবলী
রিওয়ার্ড বিতরণের নিয়মাবলী
• শুধুমাত্র ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড, ব্যাংক ট্রান্সফার, অথবা ফিয়াট ডিপোজিটের মাধ্যমে করা ফিয়াট ডিপোজিটই যোগ্য। তৃতীয় পক্ষের পেমেন্ট এবং অভ্যন্তরীণ ট্রান্সফার সমর্থিত নয়।
• অর্ডার সম্পূর্ণ করার সময় (অর্ডার প্লেস করার সময় নয়) USDT-এর সমান মূল্যের উপর ভিত্তি করে রিওয়ার্ডগুলো USDT-তে কনভার্ট করা হবে।
• রিওয়ার্ড বিতরণ শেষ হবে: ()
• ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য, সর্বনিম্ন অর্ডারের পরিমাণ 100 USDT-এর বেশি হতে হবে।
• রিওয়ার্ড ক্লেইম করার জন্য ন্যূনতম ফিউচার অর্ডারের পরিমাণ পূরণ করতে হবে। এই শর্তাবলী পূরণ করা না হলে ক্লেইম করা অসফল হবে।
• একবার ক্লেইম করা হলে, ব্যবহারকারীরা ডিপোজিটের 2% (সর্বোচ্চ 500 USDT) সমান বোনাস পাবেন, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছয়টি USDT-M ফিউচার পেয়ারের একটিতে মার্কেট প্রাইসে আইসোলেটেড মার্জিন মোডে একটি পজিশন খুলবে।
• যেসব ব্যবহারকারীর একই পেয়ারে ওপেন পজিশন বা অপেক্ষমাণ অর্ডার রয়েছে, তারা ক্লেইম করতে পারবেন না। ক্লেইম করার আগে আপনার ফিউচার ওয়ালেটটি চেক করে দেখুন।
Futures এয়ারড্রপ পজিশন ব্যবহারের নিয়মাবলী
1.ইভেন্ট পৃষ্ঠা থেকে Futures পজিশন এয়ারড্রপ ক্লেইম করে, তা অবিলম্বে দেখার জন্য Futures ট্রেডিং পৃষ্ঠায় যান।
2.ব্যবহারকারীরা সম্ভাব্য লাভ বাড়ানোর জন্য পজিশন এয়ারড্রপ-এ মার্জিন যোগ করতে, সেটির জন্য TP/SL অর্ডার সেট করতে, অথবা পজিশনটি ক্লোজ করতে পারবেন। ক্লোজ করার পর, যদি পজিশন এয়ারড্রপ থেকে লাভ হয়, তাহলে রিয়েলাইজড PNL ব্যবহারকারীর Futures অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে, এবং এয়ারড্রপের অবশিষ্ট মার্জিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। যদি পজিশন এয়ারড্রপ-এ ক্ষতি হয় (মার্জিন যোগ না করা অবস্থায়), তাহলে সর্বোচ্চ ক্ষতি শুধুমাত্র এয়ারড্রপ পজিশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আরো বিস্তারিত জানতে, অনুগ্রহ করে অফিসিয়াল নির্দেশিকা দেখুন।/bn-BD/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
যাচাইকরণের নিয়ম
1. ব্যবহারকারীদের অবশ্যই তাদের নিজস্ব পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে ডিপোজিট করতে হবে। ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে ডিপোজিট করার ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে নিশ্চিত করুন যে রেফারেন্স কোডটি সঠিকভাবে প্রদান করা হয়েছে।
2. MEXC সকল ব্যবহারকারীর জন্য কঠোর যাচাইকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে। যেকোনো প্রযুক্তিগত কারসাজির ব্যবহার—যার মধ্যে ইলেকট্রনিক স্ক্রিপ্ট, বট, পুনরাবৃত্তিমূলক ক্রিয়াকলাপ বা স্বয়ংক্রিয় অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এতেই সীমাবদ্ধ নয়—করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে। এই নীতি কঠোরভাবে প্রযোজ্য, এমনকি যদি এই ধরনের পদ্ধতিগুলি শুধুমাত্র সাইন আপ বা অংশগ্রহণের নির্দিষ্ট পর্যায়ে ব্যবহার করা হয় তাহলেও। এছাড়াও, যেসকল ব্যবহারকারী বিভ্রান্তিকর SEO অনুশীলনে জড়িত বলে প্রমাণিত হয়েছে, বিশেষ করে যারা "MEXC কিনুন," "MEXC লগইন," "MEXC অফিসিয়াল," অথবা "MEXC OTC" এর মতো কীওয়ার্ডগুলিকে টার্গেট করে, তাদেরও এই ইভেন্ট থেকে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে।
3। MEXC এই ইভেন্টের চূড়ান্ত শর্তাবলী ব্যাখ্যা করার এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপ বা প্ল্যাটফর্মের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে।
4. সকল অংশগ্রহণকারী ইউজারকে সঠিকভাবে MEXC এর সার্ভিসের শর্তাবলী মেনে চলতে হবে। একাধিক অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন করা বা অবৈধ বা প্রতারণামূলক উদ্দেশ্যে সম্পর্কিত যেকোনো কার্যকলাপে জড়িত থাকা সহ MEXC ইভেন্ট চলাকালীন প্রতারণামূলক বা অপমানজনক কার্যকলাপে জড়িত ব্যবহারকারীদের অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
5। MEXC এই শর্তাবলীর চূড়ান্ত ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকার সংরক্ষণ করে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে পূর্ব নোটিশ ছাড়াই এই শর্তাবলী সংশোধন করা হতে পারে অথবা ইভেন্টটি বাতিল করা হতে পারে। ব্যবহারকারীদের ইভেন্টের সাম্প্রতিকতম শর্তাবলী সম্পর্কে আপডেট থাকার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।
6. এই শর্তাবলী MEXC-এর ব্যবহারকারী চুক্তি এবং গোপনীয়তা নীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। যেকোনো বিরোধের ক্ষেত্রে, এই শর্তাবলী প্রাধান্য পাবে।