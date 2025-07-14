Описание на правилото

Колкото повече MX токена ангажирате в събитието и колкото повече валидни поканени лица поканите успешно, толкова по-висок ще бъде вашият коефициент на ангажираност и толкова по-голям ще бъде и дялът ви от наградите.

Пример: Да предположим, че в събитието има двама участници, А и B.

А ангажира 2,999 MX без никакви валидни поканени лица, така че коефициентът на ангажираност е 1.

B ангажира 3,000 MX и има 2 валидни поканени лица, така че коефициентът на ангажираност е 1.55.

Изчисляване на наградата за A:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Изчисляване на наградата за B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)