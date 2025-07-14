True Base Army (TBA)
Приключи
Първоначално вписване
Етапът на ангажираност приключи
Общ награден фонд
26,315,790TBA
Общо ангажирани
-- MX
Общо валидно ангажирано количество
-- MX
Етапът на ангажираност приключи
  • MX ангажиментът започва

    2025-07-14 13:00

  • MX Ангажиментът приключва

    2025-07-15 12:50
  • Еърдроп токени
    2025-07-15 13:00 - 2025-07-15 14:00
  • Време за обявяване
    2025-07-15 15:00
1. MX Критерии за ангажираност
Подробности за моментно отчитане

До 2025-10-09 08:51
Моето общо вече валидно количество
0 MX
Моят прогнозен коефициент на ангажираност--
2. MX Подробности за ангажимента
    Моите действителни награди
    -- TBA
    Моите очаквани награди
    -- TBA
    Моето ангажирано количество
    -- MX
    Моят валиден ангажимент
    -- MX

Събитието приключи

Сетълментът е завършен. Ако успешно сте участвали в това събитие, отидете на страницата с история на наградите, за да проверите подробностите за вашите награди, след което посетете спот акаунта си, за да проверите дали сте получили токените от еърдроп!

В момента проектът не може да се обяви като планиран в спецификациите на събитието поради проблеми, които са свързани с лицето по проекта. Следвайте обявленията на MEXC за най-новите актуализации за напредъка на проекта.

MX Механизъм на нивата

Ниво на събитиеУсловия за надграждане на нивотоКоефициент на ангажираност
V15Задържане на MX100,0001
V2Поканете 1 валидно поканено лице1.5
V3Поканете 2 валидни поканени лица1.55
V4Поканете 3 валидни поканени лица1.6
V5Поканете 4 валидни поканени лица1.65
V6Поканете 5 валидни поканени лица1.7
V7Поканете 6 валидни поканени лица1.75

Описание на правилото

Колкото повече MX токена ангажирате в събитието и колкото повече валидни поканени лица поканите успешно, толкова по-висок ще бъде вашият коефициент на ангажираност и толкова по-голям ще бъде и дялът ви от наградите.

Пример: Да предположим, че в събитието има двама участници, А и B.

А ангажира 2,999 MX без никакви валидни поканени лица, така че коефициентът на ангажираност е 1.

B ангажира 3,000 MX и има 2 валидни поканени лица, така че коефициентът на ангажираност е 1.55.

Изчисляване на наградата за A:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Изчисляване на наградата за B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

True Base Army (TBA)
Информация за проекта
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
Подробности за проекта

Общо количество токени

1,000,000,000 TBA

Тип токен

BASE

Общо Airdrops

26,315,790 TBA

Адрес на договора

https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E

Брой гласове

5 MX - 100,000 MX

Правила на събитието
1. След като потребителите изпълнят критериите за участие в събитието, те могат да ангажират MX, за да спечелят безплатни airdrops.
2. Преди да участват в събитието в Kickstarter, потребителите трябва да сключат поне една сделка с фючърси (без ограничения за търговската двойка или сумата).
3. Системата ще направи моментно отчитане на броя на валидните поканени потребители (валиден за 30 дни) и ще актуализира нивото на следващия ден. Потребителите могат да проверят коефициента на нивото на акаунта си в страницата на събитието.
Механизъм за поемане на ангажимент
Потребителите могат да се ангажират въз основа на тяхното максимално количество, което могат да ангажират. Успешните ангажименти ще се използват единствено за изчисляване на наградите и няма да бъдат блокирани никакви MX.
Еърдроп награди
Награда за Airdrop = текущото валидно ангажирано количество на потребителя / валидно ангажираното количество на всички потребители * Общ награден фонд. Наградите ще се прехвърлят в спот акаунта на потребителя след края на събитието.
Напомняне за риск
1. Възможно е да има дефекти в определени проекти по отношение на технологията, операциите и други аспекти. Участвайте с повишено внимание, след като разберете напълно проекта.
2. Цената на проекта, за който сте гласували, може да претърпи значителни колебания поради пазарни условия или други подобни причини.
3. Възможно е да не можете да оттеглите цялото или част от участието си в проекта поради основната технология на проекта или заради причини, които са свързани с платформата MEXC.
4. Ако някой потребител инвестира кумулативно повече от 100,000 MX в няколко акаунта, асоциираните акаунти могат да задействат механизмите за контрол на риска на платформата. Продължете с повишено внимание.