Подробности за моментно отчитане
- Моите действителни наградиМоите действителни награди-- TBA
- Моите очаквани наградиМоите очаквани награди-- TBA
- Моето ангажирано количествоМоето ангажирано количество-- MX
- Моят валиден ангажиментМоят валиден ангажимент-- MX
Събитието приключи
Сетълментът е завършен. Ако успешно сте участвали в това събитие, отидете на страницата с история на наградите, за да проверите подробностите за вашите награди, след което посетете спот акаунта си, за да проверите дали сте получили токените от еърдроп!
MX Механизъм на нивата
|Ниво на събитие
|Условия за надграждане на нивото
|Коефициент на ангажираност
|V1
|5 ≤ Задържане на MX ≤ 100,000
|1
|V2
|Поканете 1 валидно поканено лице
|1.5
|V3
|Поканете 2 валидни поканени лица
|1.55
|V4
|Поканете 3 валидни поканени лица
|1.6
|V5
|Поканете 4 валидни поканени лица
|1.65
|V6
|Поканете 5 валидни поканени лица
|1.7
|V7
|Поканете 6 валидни поканени лица
|1.75
Описание на правилото
Колкото повече MX токена ангажирате в събитието и колкото повече валидни поканени лица поканите успешно, толкова по-висок ще бъде вашият коефициент на ангажираност и толкова по-голям ще бъде и дялът ви от наградите.
Пример: Да предположим, че в събитието има двама участници, А и B.
А ангажира 2,999 MX без никакви валидни поканени лица, така че коефициентът на ангажираност е 1.
B ангажира 3,000 MX и има 2 валидни поканени лица, така че коефициентът на ангажираност е 1.55.
Изчисляване на наградата за A:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Изчисляване на наградата за B:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Общо количество токени
1,000,000,000 TBA
Тип токен
BASE
Общо Airdrops
26,315,790 TBA
Брой гласове
5 MX - 100,000 MX
2. Цената на проекта, за който сте гласували, може да претърпи значителни колебания поради пазарни условия или други подобни причини.
3. Възможно е да не можете да оттеглите цялото или част от участието си в проекта поради основната технология на проекта или заради причини, които са свързани с платформата MEXC.
4. Ако някой потребител инвестира кумулативно повече от 100,000 MX в няколко акаунта, асоциираните акаунти могат да задействат механизмите за контрол на риска на платформата. Продължете с повишено внимание.