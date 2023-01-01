Текущо (0)
Как да участвате и да увеличите своите награди
Отговаряне на условията
Задръжте ≥ 5 MX за 24 часа без прекъсване и завършете поне една сделка при търговия с фючърси.
Ангажирайте MX
Ангажирайте MX по време на периода на събитието и печалбите ще се изчислят на база на валидното ангажирано количество
Поканете приятели
Поканете валидни поканени лица да направят депозити и да извършат търговски сделки с фючърси, за да увеличат коефициента на наградите си. Колкото повече поканите, толкова по-голям е вашият дял.