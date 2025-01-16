За да могат да участват в това събитие, потребителите трябва да разполагат с минимум 0.1 USDE в спот акаунта си. Не се изисква ръчно регистриране, залагане или заключване.

Лихвата се изчислява от деня, в който минималните наличности по спот акаунта на потребителя достигнат 0.1 USDE (T). Лихвите ще започнат да се начисляват от T+1. Първото разпределение на лихвата ще настъпи на следващия ден (T+2), като ще продължи да се кредитира всеки ден по спот акаунта на потребителя, при условие че потребителят покрива изискванията за отговаряне на условията.