Текущи задържания
--
Начислена лихва
--
Предимства

Висока възвръщаемост

Спечелете до 5% APR - сред най-високите налични лихви за стейбълкойн

Лесно използване

Просто задръжте USDE и започнете да печелите лихва всеки ден

Сигурност и гъвкавост

Не се изисква залагане или заключване. Вашите средства ще бъдат на разположение във всеки един момент.

Спечелете лихва, като задържите USDE в 3 лесни стъпки

1

Регистрация за акаунт на MEXC

Направете си регистрация в официалния уеб сайт или в мобилното приложение на MEXC и изпълнете проверката на KYC.

2

Купуване или депозиране на USDE

Насладете се на най-ниските такси на пазара при спот търговията в MEXC

3

Спечелете USDE

Задръжте USDE и спечелете лихва всеки ден.

Какво представлява Ethena USDe (USDE)？

Синтетичният долар на Ethena, USDe, има за цел да осигури устойчиво на цензура, мащабируемо и стабилно собствено крипто решение. За разлика от традиционните стейбълкойни, които разчитат на фиатни резерви, USDe поддържа мека обвързаност с щатския долар чрез механизъм за делта-хеджиране на пазарите на деривати. USDe е изцяло подкрепена във веригата с пълна прозрачност и може да се използва свободно в цялата екосистема DeFi.

Правила на събитието

Изисквания за участие

За да могат да участват в това събитие, потребителите трябва да разполагат с минимум 0.1 USDE в спот акаунта си. Не се изисква ръчно регистриране, залагане или заключване.

Изчисляване на лихвата
  1. 1. По време на периода на гъвкаво залагане печалбите ще се изчисляват на базата на минималния баланс за USDE в спот акаунта на потребителя от ежедневните моментни отчитания и APR.
  2. 2. Дневният лихвен процент ще бъде регулиран по динамичен начин на база на лихвите във веригата и общия размер на задържанията на всички потребители на платформата, като максималният таван е 5% APR.
  3. 3. Реалният лихвен процент зависи от страницата на поръчката - Гъвкави спестявания - Детайли за лихвата.
Разпределение на лихвите

Лихвата се изчислява от деня, в който минималните наличности по спот акаунта на потребителя достигнат 0.1 USDE (T). Лихвите ще започнат да се начисляват от T+1. Първото разпределение на лихвата ще настъпи на следващия ден (T+2), като ще продължи да се кредитира всеки ден по спот акаунта на потребителя, при условие че потребителят покрива изискванията за отговаряне на условията.

Допустимост на потребителя
  1. 1. Потребителите трябва да проведат първична проверка на KYC.
  2. 2. Под-акаунтите нямат право на участие.
  3. 3. Участниците трябва да съблюдават Условията на услугата на MEXC. MEXC си запазва правото да дисквалифицира тези от потребителите, за които бъде установено, че участват в злонамерени или нечестни дейности.
  4. 4. MEXC си запазва правото на окончателно тълкуване по отношение на това събитие. Ако имате някакви въпроси, се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти.