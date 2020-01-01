Токеномика на Zyberswap (ZYB) Открийте ключова информация за Zyberswap (ZYB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Zyberswap (ZYB) Zyberswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) on the Arbitrum blockchain. Compared to its competitors, Zyberswap allows the swapping of crypto assets with the lowest fees. Rewards from Staking and Yield Farming are among the most lucrative in the entire Arbitrum ecosystem. Additionally, Zyberswap aims to fully involve its users in decision-making. All major changes are decided via Governance Voting. Zyberswap is also offering a unique utility to its token, where users can lock and stake $ZYB token and get rewarded weekly in Ethereum. Официален уебсайт: https://www.zyberswap.io/ Бяла книга: https://docs.zyberswap.io/ Купете ZYB сега!

Токеномика и анализ на цената за Zyberswap (ZYB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zyberswap (ZYB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 25.90K Общо предлагане: $ 14.28M Циркулиращо предлагане: $ 14.28M FDV (оценка при пълна реализация): $ 25.90K Рекорд за всички времена: $ 23.1 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00119664 Текуща цена: $ 0.00181423

Токеномика на Zyberswap (ZYB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Zyberswap (ZYB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZYB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZYB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZYB, разгледайте цената в реално време на токените ZYB!

