Токеномика на Zus (ZCN) Открийте ключова информация за Zus (ZCN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Zus (ZCN) Züs is a leading privacy and secure AI data platform that provides users full ownership and control of their data, with powerful AI agents on Vult.network to accelerate productivity. It is also ideal for on-prem, high speed S3 storage as well as backup and disaster recovery to prevent outage, breach, and ransomware issues. It has an unparalleled data integrity layer on the blockchain and a zero knowledge network, with data and key distributed so that its almost impossible to breach. Another standout feature is that it allows users to share encrypted data easily, even on a public link. Официален уебсайт: https://zus.network Бяла книга: https://zus.network/whitepapers/ Купете ZCN сега!

Токеномика и анализ на цената за Zus (ZCN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zus (ZCN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 573.09K $ 573.09K $ 573.09K Общо предлагане: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Циркулиращо предлагане: $ 48.40M $ 48.40M $ 48.40M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.74M $ 4.74M $ 4.74M Рекорд за всички времена: $ 5.16 $ 5.16 $ 5.16 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0118404 $ 0.0118404 $ 0.0118404 Научете повече за цената на Zus (ZCN)

Токеномика на Zus (ZCN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Zus (ZCN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZCN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZCN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZCN, разгледайте цената в реално време на токените ZCN!

Прогноза за цената за ZCN Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZCN? Нашата страница за прогноза за цената ZCN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZCN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!