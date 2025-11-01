Информация за цената за ZTX (ZTX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00086518 24-часов нисък $ 0.00094063 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.03870653 Най-ниска цена $ 0.00086518 Промяна на цената (1ч) -0.64% Промяна на цената (1д) -3.37% Промяна на цената (7д) -13.65%

Цената в реално време за ZTX (ZTX) е$0.00087203. През последните 24 часа ZTX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00086518 до най-висока стойност $ 0.00094063, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ZTX е $ 0.03870653, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00086518.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ZTX има промяна от -0.64% за последния час, -3.37% за 24 часа и -13.65% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ZTX (ZTX)

Пазарна капитализация $ 3.67M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.73M Циркулиращо предлагане 4.20B Общо предлагане 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на ZTX е $ 3.67M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ZTX е 4.20B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.73M.