Информация за цената за ZORBY (ZORBY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00004924 $ 0.00004924 $ 0.00004924 24-часов нисък $ 0.00005833 $ 0.00005833 $ 0.00005833 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00004924$ 0.00004924 $ 0.00004924 24-часов висок $ 0.00005833$ 0.00005833 $ 0.00005833 Рекорд за всички времена $ 0.00029362$ 0.00029362 $ 0.00029362 Най-ниска цена $ 0.00003041$ 0.00003041 $ 0.00003041 Промяна на цената (1ч) -0.82% Промяна на цената (1д) -11.99% Промяна на цената (7д) +19.43% Промяна на цената (7д) +19.43%

Цената в реално време за ZORBY (ZORBY) е$0.00005012. През последните 24 часа ZORBY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00004924 до най-висока стойност $ 0.00005833, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ZORBY е $ 0.00029362, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003041.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ZORBY има промяна от -0.82% за последния час, -11.99% за 24 часа и +19.43% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ZORBY (ZORBY)

Пазарна капитализация $ 50.12K$ 50.12K $ 50.12K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 50.12K$ 50.12K $ 50.12K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на ZORBY е $ 50.12K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ZORBY е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 50.12K.