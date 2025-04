Какво е Zora AI (ZORA)

ZoraAI agents are designed to take the complexity out of everyday tasks, leaving you with more time and energy to focus on what matters most. With their powerful automation and adaptability, your life and work will become more efficient and effortless. With ZoraAI, you’re in control. The customizable agents feature lets you mix and match your favorite tools and capabilities from different agents to build one that’s perfectly tailored to your needs. Whether you want a multitasking powerhouse or a focused specialist, your personalized agent is designed to work exactly how you want it to—no coding required.

