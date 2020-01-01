Токеномика на Zoomie (ZOOMIE) Открийте ключова информация за Zoomie (ZOOMIE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Zoomie (ZOOMIE) When you dog runs around the house like crazy jumping on the couch, running up and down the stairs, and all over the house. It usually ends with them falling to the floor, panting like crazy and taking a nap. Our uniqueness comes from being a subdomain in the BONK ecosystem. There are a lot of rugged projects in the ecosystem and our goal is to form a really well rounded community to push this project as far as it can go outside of crypto. Sphere marketing and long term goal is a superbowl commercial in collaboration with OpenAi and other crypto platforms. Think big, dream bigger! Официален уебсайт: https://x.com/i/communities/1916671175880528371 Купете ZOOMIE сега!

Токеномика и анализ на цената за Zoomie (ZOOMIE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zoomie (ZOOMIE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.10K $ 9.10K $ 9.10K Общо предлагане: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Циркулиращо предлагане: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.10K $ 9.10K $ 9.10K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Zoomie (ZOOMIE)

Токеномика на Zoomie (ZOOMIE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Zoomie (ZOOMIE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZOOMIE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZOOMIE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZOOMIE, разгледайте цената в реално време на токените ZOOMIE!

Прогноза за цената за ZOOMIE

