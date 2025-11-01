БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на ZooKeeper днес е 0.00048001 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ZOO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ZOO в MEXC сега.Цената в реално време на ZooKeeper днес е 0.00048001 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ZOO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ZOO в MEXC сега.

Повече за ZOO

ZOOценова информация

Какво представлява ZOO

Официален уебсайт на ZOO

Токеномика на ZOO

ZOO ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

ZooKeeper Лого

ZooKeeper цена (ZOO)

Не се намира в списъка

1 ZOO към USD - цена в реално време:

$0.00048001
$0.00048001$0.00048001
+0.40%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
ZooKeeper (ZOO) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:09:49 (UTC+8)

Информация за цената за ZooKeeper (ZOO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00046594
$ 0.00046594$ 0.00046594
24-часов нисък
$ 0.00048204
$ 0.00048204$ 0.00048204
24-часов висок

$ 0.00046594
$ 0.00046594$ 0.00046594

$ 0.00048204
$ 0.00048204$ 0.00048204

$ 0.39793
$ 0.39793$ 0.39793

$ 0.00044858
$ 0.00044858$ 0.00044858

-0.26%

+0.47%

-3.24%

-3.24%

Цената в реално време за ZooKeeper (ZOO) е$0.00048001. През последните 24 часа ZOO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00046594 до най-висока стойност $ 0.00048204, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ZOO е $ 0.39793, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00044858.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ZOO има промяна от -0.26% за последния час, +0.47% за 24 часа и -3.24% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ZooKeeper (ZOO)

$ 225.83K
$ 225.83K$ 225.83K

--
----

$ 233.07K
$ 233.07K$ 233.07K

470.68M
470.68M 470.68M

485,769,338.4215991
485,769,338.4215991 485,769,338.4215991

Текущата пазарна капитализация на ZooKeeper е $ 225.83K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ZOO е 470.68M, като общото предлагане е 485769338.4215991. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 233.07K.

История на цените за ZooKeeper (ZOO) USD

През днешния ден промяната в цената на ZooKeeper към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на ZooKeeper към USD беше $ -0.0001173695.
През последните 60 дни промяната в цената на ZooKeeper към USD беше $ -0.0001444449.
През последните 90 дни промяната в цената на ZooKeeper към USD беше $ -0.0002598914371563948.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+0.47%
30 дни$ -0.0001173695-24.45%
60 дни$ -0.0001444449-30.09%
90 дни$ -0.0002598914371563948-35.12%

Какво е ZooKeeper (ZOO)

Zookeeper will provide a dual farming experience while embracing the popular crypto trend of NFTs. The project will complement another existing Wanchain Dapp: Wanswap (www.wanswap.finance); thus greatly augmenting liquidity. However, Zookeeper will have its own utility token ($ZOO) distributed as farming rewards to Wanswap Liquidity Providers (LPs), who stake their WSLP (Wan Swap Liquidity Provider tokens).

All this makes ZooKeeper a unique gamified yield farming Dapp with profit potential and gaming fun.

Features : DUALFARMING In Zookeeper, the notion of dual farming is introduced which allows the user to farm zoo tokens and wasp tokens (on selected pools) due to the partnership with WanSwap. OPTIONAL LOCK FARMING ZooKeeper offers users the possibility of increasing yield farming rewards by using the optional lock period function available for each pool. The longer the period chosen, the more rewards will be given. ATTACH NFT BOOST CARDS Extra NFT boost cards are available on ZooKeeper. This unique ability in the crypto market will allow each user to both reduce the locktime and increase rewards. NFT TRADING All NFTs have a possibility to be used or sold in the market section. Selling NFT’s can be done in several cryptocurrencies available on ZooKeeper. GOVERNANCE ZooKeeper Community will have access to a voting system that will be reviewed by the ZooKeeper team before implementation. BURN MECHANIC ZooKeeper has integrated different burning mechanics on its platform to reduce the max supply of ZOO Token.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

ZooKeeper (ZOO) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за ZooKeeper (USD)

Колко ще струва ZooKeeper (ZOO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от ZooKeeper (ZOO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за ZooKeeper.

Проверете прогнозата за цената за ZooKeeper сега!

ZOO към местни валути

Токеномика на ZooKeeper (ZOO)

Разбирането на токеномиката на ZooKeeper (ZOO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ZOO сега!

Хората също питат: Други въпроси относно ZooKeeper (ZOO)

Колко струва ZooKeeper (ZOO) днес?
Цената в реално време на ZOO в USD е 0.00048001 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ZOO към USD?
Текущата цена на ZOO към USD е $ 0.00048001. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на ZooKeeper?
Пазарната капитализация за ZOO е $ 225.83K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ZOO?
Циркулиращото предлагане на ZOO е 470.68M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ZOO?
ZOO постигна ATH цена от 0.39793 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ZOO?
ZOO достигна ATL цена от 0.00044858 USD.
Какъв е обемът на търговията на ZOO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ZOO е -- USD.
Ще се повиши ли ZOO тази година?
ZOO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ZOO за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:09:49 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за ZooKeeper (ZOO)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,578.00
$109,578.00$109,578.00

-0.58%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,855.13
$3,855.13$3,855.13

-0.14%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02878
$0.02878$0.02878

-10.56%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.88
$186.88$186.88

-0.68%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,855.13
$3,855.13$3,855.13

-0.14%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,578.00
$109,578.00$109,578.00

-0.58%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.88
$186.88$186.88

-0.68%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5105
$2.5105$2.5105

-0.53%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,086.19
$1,086.19$1,086.19

+0.16%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000740
$0.0000740$0.0000740

+48.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09852
$0.09852$0.09852

+885.20%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000564
$0.000564$0.000564

+182.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000120
$0.00000120$0.00000120

+87.50%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7560
$0.7560$0.7560

+46.88%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00026
$0.00026$0.00026

+44.44%