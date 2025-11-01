Информация за цената за ZooKeeper (ZOO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00046594 $ 0.00046594 $ 0.00046594 24-часов нисък $ 0.00048204 $ 0.00048204 $ 0.00048204 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00046594$ 0.00046594 $ 0.00046594 24-часов висок $ 0.00048204$ 0.00048204 $ 0.00048204 Рекорд за всички времена $ 0.39793$ 0.39793 $ 0.39793 Най-ниска цена $ 0.00044858$ 0.00044858 $ 0.00044858 Промяна на цената (1ч) -0.26% Промяна на цената (1д) +0.47% Промяна на цената (7д) -3.24% Промяна на цената (7д) -3.24%

Цената в реално време за ZooKeeper (ZOO) е$0.00048001. През последните 24 часа ZOO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00046594 до най-висока стойност $ 0.00048204, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ZOO е $ 0.39793, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00044858.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ZOO има промяна от -0.26% за последния час, +0.47% за 24 часа и -3.24% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ZooKeeper (ZOO)

Пазарна капитализация $ 225.83K$ 225.83K $ 225.83K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 233.07K$ 233.07K $ 233.07K Циркулиращо предлагане 470.68M 470.68M 470.68M Общо предлагане 485,769,338.4215991 485,769,338.4215991 485,769,338.4215991

Текущата пазарна капитализация на ZooKeeper е $ 225.83K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ZOO е 470.68M, като общото предлагане е 485769338.4215991. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 233.07K.