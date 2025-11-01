Информация за цената за Zoo World (ZOO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000652 $ 0.00000652 $ 0.00000652 24-часов нисък $ 0.00000671 $ 0.00000671 $ 0.00000671 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000652$ 0.00000652 $ 0.00000652 24-часов висок $ 0.00000671$ 0.00000671 $ 0.00000671 Рекорд за всички времена $ 0.01409993$ 0.01409993 $ 0.01409993 Най-ниска цена $ 0.00000392$ 0.00000392 $ 0.00000392 Промяна на цената (1ч) +0.16% Промяна на цената (1д) +1.01% Промяна на цената (7д) -24.42% Промяна на цената (7д) -24.42%

Цената в реално време за Zoo World (ZOO) е$0.00000666. През последните 24 часа ZOO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000652 до най-висока стойност $ 0.00000671, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ZOO е $ 0.01409993, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000392.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ZOO има промяна от +0.16% за последния час, +1.01% за 24 часа и -24.42% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Zoo World (ZOO)

Пазарна капитализация $ 6.66K$ 6.66K $ 6.66K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.66K$ 6.66K $ 6.66K Циркулиращо предлагане 999.99M 999.99M 999.99M Общо предлагане 999,994,395.318756 999,994,395.318756 999,994,395.318756

Текущата пазарна капитализация на Zoo World е $ 6.66K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ZOO е 999.99M, като общото предлагане е 999994395.318756. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.66K.