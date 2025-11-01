Информация за цената за ZOO Crypto World (ZOO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00023569 $ 0.00023569 $ 0.00023569 24-часов нисък $ 0.00024137 $ 0.00024137 $ 0.00024137 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00023569$ 0.00023569 $ 0.00023569 24-часов висок $ 0.00024137$ 0.00024137 $ 0.00024137 Рекорд за всички времена $ 25.74$ 25.74 $ 25.74 Най-ниска цена $ 0.00000829$ 0.00000829 $ 0.00000829 Промяна на цената (1ч) -0.30% Промяна на цената (1д) +0.58% Промяна на цената (7д) +13.24% Промяна на цената (7д) +13.24%

Цената в реално време за ZOO Crypto World (ZOO) е$0.00023818. През последните 24 часа ZOO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00023569 до най-висока стойност $ 0.00024137, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ZOO е $ 25.74, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000829.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ZOO има промяна от -0.30% за последния час, +0.58% за 24 часа и +13.24% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ZOO Crypto World (ZOO)

Пазарна капитализация $ 24.00K$ 24.00K $ 24.00K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 24.00K$ 24.00K $ 24.00K Циркулиращо предлагане 100.78M 100.78M 100.78M Общо предлагане 100,782,618.210832 100,782,618.210832 100,782,618.210832

Текущата пазарна капитализация на ZOO Crypto World е $ 24.00K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ZOO е 100.78M, като общото предлагане е 100782618.210832. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 24.00K.