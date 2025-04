Какво е Zoink (ZOINK)

ZOINK Token - a new era in the memecoin universe, taking its place on the Flare Network. Unlike any other, $ZOINK strides boldly into the future with a clear mission: to be the ultimate no-use-case memecoin.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!