Информация за цената за ZoidPay (ZPAY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00323723 $ 0.00323723 $ 0.00323723 24-часов нисък $ 0.00468936 $ 0.00468936 $ 0.00468936 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00323723$ 0.00323723 $ 0.00323723 24-часов висок $ 0.00468936$ 0.00468936 $ 0.00468936 Рекорд за всички времена $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Най-ниска цена $ 0.00057157$ 0.00057157 $ 0.00057157 Промяна на цената (1ч) -0.03% Промяна на цената (1д) +44.26% Промяна на цената (7д) +38.76% Промяна на цената (7д) +38.76%

Цената в реално време за ZoidPay (ZPAY) е$0.00467899. През последните 24 часа ZPAY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00323723 до най-висока стойност $ 0.00468936, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ZPAY е $ 1.79, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00057157.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ZPAY има промяна от -0.03% за последния час, +44.26% за 24 часа и +38.76% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ZoidPay (ZPAY)

Пазарна капитализация $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M Циркулиращо предлагане 392.00M 392.00M 392.00M Общо предлагане 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на ZoidPay е $ 1.84M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ZPAY е 392.00M, като общото предлагане е 700000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.28M.