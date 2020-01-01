Токеномика на ZOA AI (ZOA) Открийте ключова информация за ZOA AI (ZOA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ZOA AI (ZOA) ZOA AI is a groundbreaking project centered around an autonomous AI agent with a bunny girl personality operating in a "WEB3 café" setting. The project combines advanced AI technology with blockchain innovation, offering users unique and interactive experiences. ZOA autonomously manages her social media presence, engaging directly with users, and generates high-quality images using a LoRA model specifically trained on her reference. A unique tipping feature allows users to send $ZOA directly to her wallet, prompting her to interact and perform dances. The project is actively promoted through vibrant content on TikTok and Instagram and features multi-platform live streaming on X (formerly Twitter), Twitch, and YouTube, enabling real-time interactions with ZOA. The $ZOA token powers this ecosystem, granting holders access to exclusive AI-driven utilities while fostering engagement within the WEB3 community. Официален уебсайт: https://www.myzoa.app/ Купете ZOA сега!

Токеномика и анализ на цената за ZOA AI (ZOA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ZOA AI (ZOA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 34.32K $ 34.32K $ 34.32K Общо предлагане: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Циркулиращо предлагане: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (оценка при пълна реализация): $ 34.32K $ 34.32K $ 34.32K Рекорд за всички времена: $ 0.00480592 $ 0.00480592 $ 0.00480592 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на ZOA AI (ZOA)

Токеномика на ZOA AI (ZOA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ZOA AI (ZOA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZOA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZOA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZOA, разгледайте цената в реално време на токените ZOA!

