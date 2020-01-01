Токеномика на ZKsync Staked ETH (ZKETH) Открийте ключова информация за ZKsync Staked ETH (ZKETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ZKsync Staked ETH (ZKETH) zkETH is a native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to the Elastic Chain's users and builders. By minting zkETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Elastic Chain. zkETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use zkETH in DeFi on the Elastic Chain as you normally would. Официален уебсайт: https://zksync.dinero.xyz/ Купете ZKETH сега!

Токеномика и анализ на цената за ZKsync Staked ETH (ZKETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ZKsync Staked ETH (ZKETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.98K $ 27.98K $ 27.98K Общо предлагане: $ 7.13 $ 7.13 $ 7.13 Циркулиращо предлагане: $ 7.13 $ 7.13 $ 7.13 FDV (оценка при пълна реализация): $ 27.98K $ 27.98K $ 27.98K Рекорд за всички времена: $ 3,954.13 $ 3,954.13 $ 3,954.13 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,443.0 $ 1,443.0 $ 1,443.0 Текуща цена: $ 3,923.59 $ 3,923.59 $ 3,923.59 Научете повече за цената на ZKsync Staked ETH (ZKETH)

Токеномика на ZKsync Staked ETH (ZKETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ZKsync Staked ETH (ZKETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZKETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZKETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZKETH, разгледайте цената в реално време на токените ZKETH!

Прогноза за цената за ZKETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZKETH? Нашата страница за прогноза за цената ZKETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZKETH сега!

