Токеномика на ZKitty Bot ($ZKITTY) Открийте ключова информация за ZKitty Bot ($ZKITTY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ZKitty Bot ($ZKITTY) 5333 cute collectibles with powerful airdrop farming utility | Earn tokens by staking NFTs and completing on-chain tasks on Telegram Официален уебсайт: https://www.zkitty.xyz/ Бяла книга: https://zkitty-dao.gitbook.io/zkitty-dao-documentation/

Токеномика и анализ на цената за ZKitty Bot ($ZKITTY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ZKitty Bot ($ZKITTY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 40.45K $ 40.45K $ 40.45K Общо предлагане: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Циркулиращо предлагане: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M FDV (оценка при пълна реализация): $ 100.03K $ 100.03K $ 100.03K Рекорд за всички времена: $ 0.116901 $ 0.116901 $ 0.116901 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00496324 $ 0.00496324 $ 0.00496324 Текуща цена: $ 0.02000711 $ 0.02000711 $ 0.02000711 Научете повече за цената на ZKitty Bot ($ZKITTY)

Токеномика на ZKitty Bot ($ZKITTY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ZKitty Bot ($ZKITTY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $ZKITTY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $ZKITTY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $ZKITTY, разгледайте цената в реално време на токените $ZKITTY!

Прогноза за цената за $ZKITTY Искате ли да знаете какъв път може да поеме $ZKITTY? Нашата страница за прогноза за цената $ZKITTY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $ZKITTY сега!

