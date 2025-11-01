Информация за цената за ZKFair (ZKF) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.02491955$ 0.02491955 $ 0.02491955 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.66% Промяна на цената (1д) -0.38% Промяна на цената (7д) -27.01% Промяна на цената (7д) -27.01%

Цената в реално време за ZKFair (ZKF) е--. През последните 24 часа ZKF се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ZKF е $ 0.02491955, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ZKF има промяна от -0.66% за последния час, -0.38% за 24 часа и -27.01% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ZKFair (ZKF)

Пазарна капитализация $ 266.98K$ 266.98K $ 266.98K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 266.98K$ 266.98K $ 266.98K Циркулиращо предлагане 10.00B 10.00B 10.00B Общо предлагане 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на ZKFair е $ 266.98K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ZKF е 10.00B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 266.98K.