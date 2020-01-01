Токеномика на zJOE (ZJOE) Открийте ключова информация за zJOE (ZJOE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за zJOE (ZJOE) Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees. Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell. Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol. xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX. Официален уебсайт: https://vectorfinance.io/ Бяла книга: https://docs.vectorfinance.io/ Купете ZJOE сега!

Токеномика и анализ на цената за zJOE (ZJOE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за zJOE (ZJOE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Общо предлагане: $ 14.12M $ 14.12M $ 14.12M Циркулиращо предлагане: $ 14.12M $ 14.12M $ 14.12M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Рекорд за всички времена: $ 0.839411 $ 0.839411 $ 0.839411 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.087044 $ 0.087044 $ 0.087044 Текуща цена: $ 0.172446 $ 0.172446 $ 0.172446 Научете повече за цената на zJOE (ZJOE)

Токеномика на zJOE (ZJOE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на zJOE (ZJOE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZJOE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZJOE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZJOE, разгледайте цената в реално време на токените ZJOE!

Прогноза за цената за ZJOE Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZJOE? Нашата страница за прогноза за цената ZJOE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZJOE сега!

