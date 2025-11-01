БорсаDEX+
Цената в реално време на Zivoe Vault днес е 1.042 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ZVLT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ZVLT в MEXC сега.Цената в реално време на Zivoe Vault днес е 1.042 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ZVLT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ZVLT в MEXC сега.

Повече за ZVLT

ZVLTценова информация

Какво представлява ZVLT

Бяла книга ZVLT

Официален уебсайт на ZVLT

Токеномика на ZVLT

ZVLT ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Zivoe Vault Лого

Zivoe Vault цена (ZVLT)

Не се намира в списъка

1 ZVLT към USD - цена в реално време:

$1.042
$1.042$1.042
0.00%1D
mexc
USD
Zivoe Vault (ZVLT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:18:09 (UTC+8)

Информация за цената за Zivoe Vault (ZVLT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за Zivoe Vault (ZVLT) е$1.042. През последните 24 часа ZVLT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ZVLT е $ 1.046, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.028.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ZVLT има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Zivoe Vault (ZVLT)

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

--
----

$ 6.38M
$ 6.38M$ 6.38M

6.12M
6.12M 6.12M

6,118,565.029560325
6,118,565.029560325 6,118,565.029560325

Текущата пазарна капитализация на Zivoe Vault е $ 6.30M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ZVLT е 6.12M, като общото предлагане е 6118565.029560325. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.38M.

История на цените за Zivoe Vault (ZVLT) USD

През днешния ден промяната в цената на Zivoe Vault към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Zivoe Vault към USD беше $ 0.0000000000.
През последните 60 дни промяната в цената на Zivoe Vault към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Zivoe Vault към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0.00000000000.00%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Zivoe Vault (ZVLT)

Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit.

zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe’s flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region.

zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price.

The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Zivoe Vault (USD)

Колко ще струва Zivoe Vault (ZVLT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Zivoe Vault (ZVLT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Zivoe Vault.

Проверете прогнозата за цената за Zivoe Vault сега!

ZVLT към местни валути

Токеномика на Zivoe Vault (ZVLT)

Разбирането на токеномиката на Zivoe Vault (ZVLT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ZVLT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Zivoe Vault (ZVLT)

Колко струва Zivoe Vault (ZVLT) днес?
Цената в реално време на ZVLT в USD е 1.042 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ZVLT към USD?
Текущата цена на ZVLT към USD е $ 1.042. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Zivoe Vault?
Пазарната капитализация за ZVLT е $ 6.30M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ZVLT?
Циркулиращото предлагане на ZVLT е 6.12M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ZVLT?
ZVLT постигна ATH цена от 1.046 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ZVLT?
ZVLT достигна ATL цена от 1.028 USD.
Какъв е обемът на търговията на ZVLT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ZVLT е -- USD.
Ще се повиши ли ZVLT тази година?
ZVLT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ZVLT за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Zivoe Vault (ZVLT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

