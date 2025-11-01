Информация за цената за Zirodelta (ZDLT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00252078 $ 0.00252078 $ 0.00252078 24-часов нисък $ 0.00302005 $ 0.00302005 $ 0.00302005 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00252078$ 0.00252078 $ 0.00252078 24-часов висок $ 0.00302005$ 0.00302005 $ 0.00302005 Рекорд за всички времена $ 0.00822159$ 0.00822159 $ 0.00822159 Най-ниска цена $ 0.00008755$ 0.00008755 $ 0.00008755 Промяна на цената (1ч) +0.17% Промяна на цената (1д) +10.00% Промяна на цената (7д) +42.40% Промяна на цената (7д) +42.40%

Цената в реално време за Zirodelta (ZDLT) е$0.00288985. През последните 24 часа ZDLT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00252078 до най-висока стойност $ 0.00302005, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ZDLT е $ 0.00822159, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00008755.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ZDLT има промяна от +0.17% за последния час, +10.00% за 24 часа и +42.40% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Zirodelta (ZDLT)

Пазарна капитализация $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M Циркулиращо предлагане 999.91M 999.91M 999.91M Общо предлагане 999,912,777.6719843 999,912,777.6719843 999,912,777.6719843

Текущата пазарна капитализация на Zirodelta е $ 2.89M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ZDLT е 999.91M, като общото предлагане е 999912777.6719843. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.89M.