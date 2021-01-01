Токеномика на Zipmex (ZMT) Открийте ключова информация за Zipmex (ZMT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Zipmex (ZMT) ZMT is a ERC-20 token custodised on BitGo created and governed by Zipmex, a digital assets exchange and investment platform. ZMT is designed to be used mainly within the Zipmex ecosystem. Holders of ZMT will receive a boost on earnings from digital assets stored in Zipmex and can receive reduced transaction fees when trading on the Zipmex platform. ZMT is also designed to facilitate payments within Thailand with ZipPay, which will be rolled out in Q4 2021. Holders of ZMT can make electronic payments with ZMT using QR codes at stores in Thailand and receive cashbacks and rebates with every payment. Официален уебсайт: https://trade.zipmex.com/trade/BTCUSD Купете ZMT сега!

Токеномика и анализ на цената за Zipmex (ZMT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zipmex (ZMT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 182.46K $ 182.46K $ 182.46K Общо предлагане: $ 199.53M $ 199.53M $ 199.53M Циркулиращо предлагане: $ 88.57M $ 88.57M $ 88.57M FDV (оценка при пълна реализация): $ 411.03K $ 411.03K $ 411.03K Рекорд за всички времена: $ 5.88 $ 5.88 $ 5.88 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00206008 $ 0.00206008 $ 0.00206008 Научете повече за цената на Zipmex (ZMT)

Токеномика на Zipmex (ZMT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Zipmex (ZMT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZMT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZMT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZMT, разгледайте цената в реално време на токените ZMT!

