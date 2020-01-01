Токеномика на Ziktalk (ZIK) Открийте ключова информация за Ziktalk (ZIK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ziktalk (ZIK) Ziktalk is Web 3.0 short video platform with over 700,000 users that allows content creators and consumers to earn ZIK tokens for interactions within the app through the concept of Social Mining that rewards users for contributions that benefit the growth of the ecosystem. Ziktalk provides monetization opportunities to 98% of the content creators earning below the poverty line and users in developing nations. Официален уебсайт: https://www.ziktalk.com/ Бяла книга: https://ziktalk.com/Ziktalk_Whitepaper_Web_3.0_Social_Platform_v2.5.pdf Купете ZIK сега!

Токеномика и анализ на цената за Ziktalk (ZIK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ziktalk (ZIK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 231.39K $ 231.39K $ 231.39K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 461.76M $ 461.76M $ 461.76M FDV (оценка при пълна реализация): $ 501.11K $ 501.11K $ 501.11K Рекорд за всички времена: $ 0.11414 $ 0.11414 $ 0.11414 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00050111 $ 0.00050111 $ 0.00050111 Научете повече за цената на Ziktalk (ZIK)

Токеномика на Ziktalk (ZIK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ziktalk (ZIK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZIK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZIK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZIK, разгледайте цената в реално време на токените ZIK!

Прогноза за цената за ZIK Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZIK? Нашата страница за прогноза за цената ZIK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZIK сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!