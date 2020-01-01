Токеномика на Zeus Network zBTC (ZBTC) Открийте ключова информация за Zeus Network zBTC (ZBTC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network's official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets.

Токеномика и анализ на цената за Zeus Network zBTC (ZBTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zeus Network zBTC (ZBTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 33.05M $ 33.05M $ 33.05M Общо предлагане: $ 283.38 $ 283.38 $ 283.38 Циркулиращо предлагане: $ 283.38 $ 283.38 $ 283.38 FDV (оценка при пълна реализация): $ 33.05M $ 33.05M $ 33.05M Рекорд за всички времена: $ 122,924 $ 122,924 $ 122,924 Най-ниска стойност за целия период: $ 74,576 $ 74,576 $ 74,576 Текуща цена: $ 116,650 $ 116,650 $ 116,650

Токеномика на Zeus Network zBTC (ZBTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Zeus Network zBTC (ZBTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZBTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZBTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Прогноза за цената за ZBTC Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZBTC? Нашата страница за прогноза за цената ZBTC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

