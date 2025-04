Какво е Zether (ZTH)

Zether is a decentralized, miner-focused blockchain platform designed for secure and accessible digital transactions. Utilizing the Ethash proof-of-work algorithm, Zether supports smart contracts and decentralized applications (DApps) on the Ethereum Virtual Machine (EVM), ensuring compatibility and scalability. With a unique tokenomics model, Zether offers an aggressive block reward structure that decreases over time, incentivizing long-term network participation without premine or instamine. Additionally, Zether emphasizes low fees, fair coin distribution, and streamlined rewards, aiming to foster a decentralized ecosystem optimized for innovation and community involvement.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Zether (ZTH) ресурс Официален уеб сайт