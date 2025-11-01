Информация за цената за ZeroTrust (ZERØ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0078211 $ 0.0078211 $ 0.0078211 24-часов нисък $ 0.00896326 $ 0.00896326 $ 0.00896326 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0078211$ 0.0078211 $ 0.0078211 24-часов висок $ 0.00896326$ 0.00896326 $ 0.00896326 Рекорд за всички времена $ 0.00896326$ 0.00896326 $ 0.00896326 Най-ниска цена $ 0.00134542$ 0.00134542 $ 0.00134542 Промяна на цената (1ч) +1.58% Промяна на цената (1д) +5.49% Промяна на цената (7д) +30.18% Промяна на цената (7д) +30.18%

Цената в реално време за ZeroTrust (ZERØ) е$0.00825639. През последните 24 часа ZERØ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0078211 до най-висока стойност $ 0.00896326, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ZERØ е $ 0.00896326, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00134542.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ZERØ има промяна от +1.58% за последния час, +5.49% за 24 часа и +30.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ZeroTrust (ZERØ)

Пазарна капитализация $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.23M$ 8.23M $ 8.23M Циркулиращо предлагане 367.74M 367.74M 367.74M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на ZeroTrust е $ 3.03M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ZERØ е 367.74M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.23M.