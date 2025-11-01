Информация за цената за ZeroSwap (ZEE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.02% Промяна на цената (1д) +0.47% Промяна на цената (7д) -3.52% Промяна на цената (7д) -3.52%

Цената в реално време за ZeroSwap (ZEE) е--. През последните 24 часа ZEE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ZEE е $ 3.24, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ZEE има промяна от -0.02% за последния час, +0.47% за 24 часа и -3.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ZeroSwap (ZEE)

Пазарна капитализация $ 26.95K$ 26.95K $ 26.95K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 36.29K$ 36.29K $ 36.29K Циркулиращо предлагане 74.27M 74.27M 74.27M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на ZeroSwap е $ 26.95K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ZEE е 74.27M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 36.29K.