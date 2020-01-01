Токеномика на Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Открийте ключова информация за Zero Ontology System (SOLFUNMEME), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Solfunmeme was launched to help fund the Introspector LLC, which aims to be the first ZKML dao LLC in NJ. I am a one-man dev-sec-ops consulting company with financial and crypto experience. We are working on creating a dao to allow for holders of the token to sign transactions which are masked with zkp to guide the actions of the ai agents which are hosted on secure node operators which prove compliance via zkp and exposed zkml lattices for shared inference and use formal methods internally for proving compliance. Официален уебсайт: https://www.solfunmeme.com Бяла книга: https://github.com/meta-introspector/meta-meme Купете SOLFUNMEME сега!

Токеномика и анализ на цената за Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zero Ontology System (SOLFUNMEME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 92.14K $ 92.14K $ 92.14K Общо предлагане: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Циркулиращо предлагане: $ 954.56M $ 954.56M $ 954.56M FDV (оценка при пълна реализация): $ 96.51K $ 96.51K $ 96.51K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Zero Ontology System (SOLFUNMEME)

Токеномика на Zero Ontology System (SOLFUNMEME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Zero Ontology System (SOLFUNMEME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SOLFUNMEME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SOLFUNMEME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOLFUNMEME, разгледайте цената в реално време на токените SOLFUNMEME!

Прогноза за цената за SOLFUNMEME Искате ли да знаете какъв път може да поеме SOLFUNMEME? Нашата страница за прогноза за цената SOLFUNMEME съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SOLFUNMEME сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!