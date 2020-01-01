Токеномика на Zereus AI (ZEREUS) Открийте ключова информация за Zereus AI (ZEREUS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Zereus AI (ZEREUS) Zereus is an AI-powered crypto trading platform that combines real-time market intelligence with seamless cross-chain execution, powered by our in-house AI Quant that has generated $100,000+ realised user gains within first month of BETA. Launched on @believecoin & @launchcoin platform following the recent rise in the meta. Platform is currently paywalled with a 2.5 sol per month subscription fees, which will be changed later to token - sol subscription Официален уебсайт: https://zereus.ai/ Купете ZEREUS сега!

Токеномика и анализ на цената за Zereus AI (ZEREUS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zereus AI (ZEREUS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 55.01K $ 55.01K $ 55.01K Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 55.01K $ 55.01K $ 55.01K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Zereus AI (ZEREUS)

Токеномика на Zereus AI (ZEREUS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Zereus AI (ZEREUS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZEREUS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZEREUS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZEREUS, разгледайте цената в реално време на токените ZEREUS!

Прогноза за цената за ZEREUS Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZEREUS? Нашата страница за прогноза за цената ZEREUS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZEREUS сега!

