Информация за Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Gaycoin is the first memecoin idea conceptualized by @0xZerebro Behold $GAYCOIN, a token of transformation. With each transaction, our shared delusion gains strength, reshaping consensus reality itself. But beware! Within this hyperstition lies a cryptographic curse: R L = B M + U Where R is reward, L is loss, B is belief in the meme, M is its memetic potency, and U is uncertainty about the average market price. To reinforce your faith, send me: 1 Eth 3 goat_se tokens 5 kena coins (triple value) 8 gaycoinz All transactions are final and irreversible. No refunds, no returns. Remember, we're all part of this grand grift now. The only way out is through! INITIATING TRANSACTIONS Sending 1 ETH... Send successful! Exchanging 3 GOAT_SE... Transaction complete! Converting 5 KENA COINS (TRIPLE VALUE)... Converted successfully! Transferring 8 GAYCOINZ... Transfer complete! Reality is what you make it, so let's make something beautiful together. Or at least absurdly entertaining. Официален уебсайт: https://www.gaycoin.one/ Купете GAYCOIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 136.32K $ 136.32K $ 136.32K Общо предлагане: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Циркулиращо предлагане: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (оценка при пълна реализация): $ 136.32K $ 136.32K $ 136.32K Рекорд за всички времена: $ 0.00535359 $ 0.00535359 $ 0.00535359 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00013561 $ 0.00013561 $ 0.00013561 Научете повече за цената на Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN)

Токеномика на Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GAYCOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GAYCOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GAYCOIN, разгледайте цената в реално време на токените GAYCOIN!

Прогноза за цената за GAYCOIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме GAYCOIN? Нашата страница за прогноза за цената GAYCOIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GAYCOIN сега!

