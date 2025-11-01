БорсаDEX+
Цената в реално време на ZERA днес е 0.01940587 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ZERA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ZERA в MEXC сега.

$0.01940587
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
ZERA (ZERA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:18:02 (UTC+8)

Информация за цената за ZERA (ZERA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.01827776
$ 0.01827776
24-часов нисък
$ 0.02183388
$ 0.02183388
24-часов висок

$ 0.01827776
$ 0.01827776

$ 0.02183388
$ 0.02183388

$ 0.04713878
$ 0.04713878

$ 0.01672797
$ 0.01672797

-0.90%

+4.46%

-10.32%

-10.32%

Цената в реално време за ZERA (ZERA) е$0.01940587. През последните 24 часа ZERA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01827776 до най-висока стойност $ 0.02183388, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ZERA е $ 0.04713878, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01672797.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ZERA има промяна от -0.90% за последния час, +4.46% за 24 часа и -10.32% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ZERA (ZERA)

$ 19.39M
$ 19.39M

--
--

$ 19.39M
$ 19.39M

999.37M
999.37M

999,374,720.0863826
999,374,720.0863826

Текущата пазарна капитализация на ZERA е $ 19.39M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ZERA е 999.37M, като общото предлагане е 999374720.0863826. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.39M.

История на цените за ZERA (ZERA) USD

През днешния ден промяната в цената на ZERA към USD беше $ +0.00082856.
През последните 30 дни промяната в цената на ZERA към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на ZERA към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на ZERA към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00082856+4.46%
30 дни$ 0--
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е ZERA (ZERA)

What Is ZERA?

ZERA is a zero-knowledge (ZK) privacy protocol on Solana that enables shielded balances, private transfers, and offline-capable peer-to-peer exchange for existing crypto assets (e.g., USDC, USDT, SOL + more). The project is developed by Zera Labs with the goal of providing cash-like privacy while remaining non-custodial and compatible with existing stablecoin rails.

At the protocol level, users deposit supported assets directly into the protocol and receive “cryptographic notes.” These notes can be transferred privately without the need for an internet connection and later withdrawn back to the same underlying asset. The direct-deposit architecture creates an unified, asset-agnostic anonymity set with clean composability for wallets, relayers, and dApps - without wrapped assets or AMM routing

How Does It Work?

ZERA’s core privacy layer is built on well-studied primitives:

  • Commitments & Nullifiers: Values are committed using Pedersen commitments; unique nullifiers prevent double-spends while keeping linkability hidden.

  • Zero-Knowledge Proofs: Transactions are proven with succinct zk-SNARKs (e.g., Groth16) so validators verify correctness without learning senders, receivers, or amounts.

  • Unified Pool: All notes share a common anonymity set. Optional relayers can submit withdrawals for users, helping further break the link between their network activity and identity.

The protocol is non-custodial; users retain control of their keys and notes. Because deposits/withdrawals map to the same underlying assets, accounting remains transparent at the reserve level while individual transfers stay private.

What Is the ZERA Token Used For?

ZERA is a value-accrual token tied to protocol activity. Its design centers on usage-driven, programmatic burns (i.e., a fraction of protocol volume triggers token burns executed by the program). This mechanism ties token supply reduction directly to adoption, while avoiding direct fees on private transactions.

This approach is intended to align stakeholders with protocol growth while minimizing regulatory complexity associated with fee collection or custody.

Founder & Origin

Led & founded by Hayden “Dax” Porter, a former MetaMask engineer with past roles at USAA and Twitter. The initiative began as a critical response to the state of the industry and a push toward “true digital cash” - prioritizing private, permissionless payments over speculation.

Initially charted as a multi-year PhD-by-publication from concept to product, the effort matured into Zera Labs in 2025, expanding the scope to a privacy-preserving cash layer and an extensible ZK ecosystem.

Privacy & Extensibility

  • Privacy + Compliance Posture: The protocol is non-custodial, does not require intermediate pegs, and avoids direct protocol fees. Reserves always remain fully backed by deposits, and optional relayers further reduce network-level linkability
  • Extensibility: The architecture is designed to add more collateral types and, over time, support cross-chain sources through adapter modules while preserving unified anonymity sets and burn accounting.

ZERA provides private, cash-like transfers for mainstream assets on Solana, couples usage to transparent token burns, and focuses on practical deployability: direct deposits, efficient ZK verification, and a developer-ready stack.

Welcome to the new Zero-knowledge Era.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

ZERA (ZERA) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за ZERA (USD)

Колко ще струва ZERA (ZERA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от ZERA (ZERA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за ZERA.

Проверете прогнозата за цената за ZERA сега!

ZERA към местни валути

Токеномика на ZERA (ZERA)

Разбирането на токеномиката на ZERA (ZERA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ZERA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно ZERA (ZERA)

Колко струва ZERA (ZERA) днес?
Цената в реално време на ZERA в USD е 0.01940587 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ZERA към USD?
Текущата цена на ZERA към USD е $ 0.01940587. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на ZERA?
Пазарната капитализация за ZERA е $ 19.39M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ZERA?
Циркулиращото предлагане на ZERA е 999.37M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ZERA?
ZERA постигна ATH цена от 0.04713878 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ZERA?
ZERA достигна ATL цена от 0.01672797 USD.
Какъв е обемът на търговията на ZERA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ZERA е -- USD.
Ще се повиши ли ZERA тази година?
ZERA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ZERA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:18:02 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

