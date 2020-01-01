Токеномика на Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) Открийте ключова информация за Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) Zephyr Stable Dollar is a private stable coin, pegged to USD. It is overcollateralized and backed by Zephyr ($ZEPH). It is a private native asset on the Zephyr Protocol Blockchain. Users can mint, redeem and transfer $ZSD within the protocol without needing to interact with any centralized entity. Официален уебсайт: https://www.zephyrprotocol.com/ Бяла книга: https://www.zephyrprotocol.com/s/Zephyr_Whitepaper_v1.pdf Купете ZSD сега!

Токеномика и анализ на цената за Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 135.12K $ 135.12K $ 135.12K Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 133.54K $ 133.54K $ 133.54K Рекорд за всички времена: $ 863.93 $ 863.93 $ 863.93 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.708851 $ 0.708851 $ 0.708851 Текуща цена: $ 0.988311 $ 0.988311 $ 0.988311 Научете повече за цената на Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD)

Токеномика на Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZSD, разгледайте цената в реално време на токените ZSD!

Прогноза за цената за ZSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZSD? Нашата страница за прогноза за цената ZSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZSD сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!