Токеномика на ZENZO (ZNZ) Открийте ключова информация за ZENZO (ZNZ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ZENZO (ZNZ) ZENZO is a all-encompassing ecosystem designed specifically for gamers and game developers. The foundation is the dedicated Proof of Stake gaming blockchain, known as ZENZO Blockchain. The multi-faceted driving force within this network is the ZENZO Coin, known as ZNZ. The primary vision is to facilitate adoption and awareness of both blockchain and cryptocurrency in the gaming industry. Within the Ecosystem, there are primarily 4 different elements: ZENZO Core (Blockchain, Coin, Wallet), ZENZO Arcade (Digital Marketplace), ZENZO Forge (Scalable Mesh Network), and the ZENZO Hatchery (Game Incubator). Each one of these elements offers a unique and separate approach to solve specific problems, while supporting the other elements. To learn more about the benefits of each of these elements, please visit the official website, https://zenzo.io. Официален уебсайт: http://www.zenzo.io Купете ZNZ сега!

Токеномика и анализ на цената за ZENZO (ZNZ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ZENZO (ZNZ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.64K $ 19.64K $ 19.64K Общо предлагане: $ 83.00M $ 83.00M $ 83.00M Циркулиращо предлагане: $ 28.61M $ 28.61M $ 28.61M FDV (оценка при пълна реализация): $ 56.99K $ 56.99K $ 56.99K Рекорд за всички времена: $ 3.34 $ 3.34 $ 3.34 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00068666 $ 0.00068666 $ 0.00068666 Научете повече за цената на ZENZO (ZNZ)

Токеномика на ZENZO (ZNZ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ZENZO (ZNZ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZNZ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZNZ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZNZ, разгледайте цената в реално време на токените ZNZ!

Прогноза за цената за ZNZ Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZNZ? Нашата страница за прогноза за цената ZNZ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZNZ сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!