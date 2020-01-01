Токеномика на ZENY (ZENY) Открийте ключова информация за ZENY (ZENY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ZENY (ZENY) ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem. Официален уебсайт: https://rezipang.com/ Купете ZENY сега!

Токеномика и анализ на цената за ZENY (ZENY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ZENY (ZENY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 204.69K $ 204.69K $ 204.69K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.72M $ 7.72M $ 7.72M Рекорд за всички времена: $ 0.14713 $ 0.14713 $ 0.14713 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.072317 $ 0.072317 $ 0.072317 Текуща цена: $ 0.077242 $ 0.077242 $ 0.077242 Научете повече за цената на ZENY (ZENY)

Токеномика на ZENY (ZENY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ZENY (ZENY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZENY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZENY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZENY, разгледайте цената в реално време на токените ZENY!

Прогноза за цената за ZENY Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZENY? Нашата страница за прогноза за цената ZENY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZENY сега!

