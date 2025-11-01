Информация за цената за Zentra (ZNTR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001713 $ 0.00001713 $ 0.00001713 24-часов нисък $ 0.00001864 $ 0.00001864 $ 0.00001864 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001713$ 0.00001713 $ 0.00001713 24-часов висок $ 0.00001864$ 0.00001864 $ 0.00001864 Рекорд за всички времена $ 0.00036058$ 0.00036058 $ 0.00036058 Най-ниска цена $ 0.00001695$ 0.00001695 $ 0.00001695 Промяна на цената (1ч) +1.07% Промяна на цената (1д) +3.88% Промяна на цената (7д) -8.44% Промяна на цената (7д) -8.44%

Цената в реално време за Zentra (ZNTR) е$0.00001779. През последните 24 часа ZNTR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001713 до най-висока стойност $ 0.00001864, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ZNTR е $ 0.00036058, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001695.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ZNTR има промяна от +1.07% за последния час, +3.88% за 24 часа и -8.44% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Zentra (ZNTR)

Пазарна капитализация $ 17.79K$ 17.79K $ 17.79K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 17.79K$ 17.79K $ 17.79K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Zentra е $ 17.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ZNTR е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.79K.