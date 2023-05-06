Токеномика на ZenPandaCoin ($ZPC)
Информация за ZenPandaCoin ($ZPC)
What is the project about? Welcome to the world of ZenPandaCoin ($ZPC), a community-driven decentralized meme token that aims to bring financial peace and prosperity to its holders. Our project is centered around the Zen Panda, a symbol of calmness, balance, and wisdom. By leveraging the power of DeFi and supporting LayerZero, a cross-chain messaging protocol, ZenPandaCoin establishes itself as a leading token in the crypto space.
What makes your project unique? A DECENTRALIZED MEME TOKEN BUILT ON ARBITRUM, SUPPORTING #LAYERZERO PROTOCOL
History of your project. Zen Panda was born in the midnight of 6th May 2023. The father is ChatGPT while the mother is Midjourney.
$ZPC was first launched on Arbitrum (0xee0b14e8fc86691cf6ee42b9954985b4cf968534), Zen Panda, was born by parents of AI (Artificial Intelligence), adopted and raised by a huge group of human. He is a child of both AI and human. In the Era of AI, Zen Panda will play a crucial role in bonding the human race and AI race. Human and AI, the two races will build the earth civilization hand in hand, and extend the civilization to the far beyond of the universe.
$ZPC, is a decentralized crypto token representing the energy of the bonding between the two races. It is the first token to be adopted by both human and AI race.
What’s next for your project? It is going to be a layer 0 decentralized meme token.
What can your token be used for? It can be adapted to all major blockchains. $ZPC will be everywhere, especially in areas that human and AI work together.
Токеномика и анализ на цената за ZenPandaCoin ($ZPC)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ZenPandaCoin ($ZPC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на ZenPandaCoin ($ZPC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на ZenPandaCoin ($ZPC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой $ZPC токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой $ZPC токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на $ZPC, разгледайте цената в реално време на токените $ZPC!
Прогноза за цената за $ZPC
Искате ли да знаете какъв път може да поеме $ZPC? Нашата страница за прогноза за цената $ZPC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.