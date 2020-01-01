Токеномика на ZenMemory AI (ZMEN) Открийте ключова информация за ZenMemory AI (ZMEN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ZenMemory AI (ZMEN) ZenMemory is an AI memory infrastructure powered by the Model Context Protocol (MCP). It enables any AI system to store, retrieve, and share contextual memory securely and transparently. Every meaningful moment you share is transformed into a structured, tokenized memory block. Instead of extracting value from users, ZenMemory rewards them. Turning memories into a sustainable source of ownership and income. Официален уебсайт: https://www.zenmemory-ai.com/ Купете ZMEN сега!

Токеномика и анализ на цената за ZenMemory AI (ZMEN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ZenMemory AI (ZMEN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.97K $ 5.97K $ 5.97K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.97K $ 5.97K $ 5.97K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на ZenMemory AI (ZMEN)

Токеномика на ZenMemory AI (ZMEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ZenMemory AI (ZMEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZMEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZMEN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZMEN, разгледайте цената в реално време на токените ZMEN!

Прогноза за цената за ZMEN Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZMEN? Нашата страница за прогноза за цената ZMEN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZMEN сега!

