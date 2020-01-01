Токеномика на Zenlink Network (ZLK) Открийте ключова информация за Zenlink Network (ZLK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Zenlink Network (ZLK) Zenlink is an underlying cross-chain DEX protocol based on Polkadot and is committed to become the DEX composable hub of Polkadot. By accessing the ultimate, open, and universal cross-chain DEX protocol based on Substrate, Zenlink DEX Protocol enables all parachains to build DEX and achieve liquidity sharing in one click. Zenlink DEX Protocol includes Module, WASM, and EVM implementations, which are flexible and adaptable, allowing for customizable compositions and interoperability with different DeFi modules. Официален уебсайт: https://zenlink.pro/ Купете ZLK сега!

Токеномика и анализ на цената за Zenlink Network (ZLK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zenlink Network (ZLK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 139.90K Общо предлагане: $ 71.41M Циркулиращо предлагане: $ 54.45M FDV (оценка при пълна реализация): $ 183.47K Рекорд за всички времена: $ 4.4 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00133491 Текуща цена: $ 0.00257101

Токеномика на Zenlink Network (ZLK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Zenlink Network (ZLK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZLK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZLK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZLK, разгледайте цената в реално време на токените ZLK!

