Токеномика на ZENKOKU (CDB) Открийте ключова информация за ZENKOKU (CDB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ZENKOKU (CDB) We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway. Официален уебсайт: https://companydata.tsujigawa.com/ Бяла книга: https://companydata.tsujigawa.com/zenkoku-cdb-whitepaper/ Купете CDB сега!

Токеномика и анализ на цената за ZENKOKU (CDB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ZENKOKU (CDB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Общо предлагане: $ 968.87M $ 968.87M $ 968.87M Циркулиращо предлагане: $ 968.87M $ 968.87M $ 968.87M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Рекорд за всички времена: $ 0.00397408 $ 0.00397408 $ 0.00397408 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00120633 $ 0.00120633 $ 0.00120633 Научете повече за цената на ZENKOKU (CDB)

Токеномика на ZENKOKU (CDB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ZENKOKU (CDB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CDB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CDB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CDB, разгледайте цената в реално време на токените CDB!

Прогноза за цената за CDB Искате ли да знаете какъв път може да поеме CDB? Нашата страница за прогноза за цената CDB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CDB сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!