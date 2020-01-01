Токеномика на Zenko Protocol (ZENKO) Открийте ключова информация за Zenko Protocol (ZENKO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Zenko Protocol (ZENKO) Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain. • Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders. • 100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects. • One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences. • Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market. • Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams. Официален уебсайт: https://www.zenkoprotocol.com/zenko-token Бяла книга: https://docsend.com/v/pywhd/whitepaperfromwebsite Купете ZENKO сега!

Токеномика и анализ на цената за Zenko Protocol (ZENKO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zenko Protocol (ZENKO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.14M $ 6.14M $ 6.14M Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 155.00M $ 155.00M $ 155.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 39.61M $ 39.61M $ 39.61M Рекорд за всички времена: $ 0.073649 $ 0.073649 $ 0.073649 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03016829 $ 0.03016829 $ 0.03016829 Текуща цена: $ 0.03961192 $ 0.03961192 $ 0.03961192 Научете повече за цената на Zenko Protocol (ZENKO)

Токеномика на Zenko Protocol (ZENKO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Zenko Protocol (ZENKO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZENKO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZENKO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZENKO, разгледайте цената в реално време на токените ZENKO!

Прогноза за цената за ZENKO Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZENKO? Нашата страница за прогноза за цената ZENKO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZENKO сега!

