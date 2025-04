Какво е Zenith Chain (ZENITH)

Zenith Chain is a digital peer to peer network that aims to implement a use case specific blockchain, designed to efficiently handle one single function: the transfer of assets from one party to another.

Zenith Chain (ZENITH) ресурс Официален уеб сайт