Информация за цената за Zencore AI (ZCORE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.109964$ 0.109964 $ 0.109964 Най-ниска цена $ 0.0053254$ 0.0053254 $ 0.0053254 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +2.37% Промяна на цената (7д) +2.37%

Цената в реално време за Zencore AI (ZCORE) е$0.00568158. През последните 24 часа ZCORE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ZCORE е $ 0.109964, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0053254.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ZCORE има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +2.37% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Zencore AI (ZCORE)

Пазарна капитализация $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K Циркулиращо предлагане 1.00M 1.00M 1.00M Общо предлагане 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Zencore AI е $ 5.68K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ZCORE е 1.00M, като общото предлагане е 1000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.68K.