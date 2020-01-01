Токеномика на Zeitgeist (ZTG) Открийте ключова информация за Zeitgeist (ZTG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Zeitgeist (ZTG) Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the “futarchy form of governance” to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional “one man one vote” democratic consensus. Официален уебсайт: https://zeitgeist.pm/ Купете ZTG сега!

Токеномика и анализ на цената за Zeitgeist (ZTG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zeitgeist (ZTG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 563.60K $ 563.60K $ 563.60K Общо предлагане: $ 115.33M $ 115.33M $ 115.33M Циркулиращо предлагане: $ 92.14M $ 92.14M $ 92.14M FDV (оценка при пълна реализация): $ 705.48K $ 705.48K $ 705.48K Рекорд за всички времена: $ 0.325145 $ 0.325145 $ 0.325145 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00561465 $ 0.00561465 $ 0.00561465 Текуща цена: $ 0.00611694 $ 0.00611694 $ 0.00611694 Научете повече за цената на Zeitgeist (ZTG)

Токеномика на Zeitgeist (ZTG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Zeitgeist (ZTG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZTG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZTG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZTG, разгледайте цената в реално време на токените ZTG!

Прогноза за цената за ZTG Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZTG? Нашата страница за прогноза за цената ZTG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZTG сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!