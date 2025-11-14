Токеномика на Zeek Coin (MEOW) Открийте ключова информация за Zeek Coin (MEOW), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за Zeek Coin (MEOW) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zeek Coin (MEOW), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 148.60K $ 148.60K $ 148.60K Общо предлагане: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Циркулиращо предлагане: $ 805.72B $ 805.72B $ 805.72B FDV (оценка при пълна реализация): $ 184.43K $ 184.43K $ 184.43K Рекорд за всички времена: $ 0.00003533 $ 0.00003533 $ 0.00003533 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Zeek Coin (MEOW) Купете MEOW сега!

Информация за Zeek Coin (MEOW) Официален уебсайт: https://zeekcoin.com/

Токеномика на Zeek Coin (MEOW): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Zeek Coin (MEOW) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MEOW токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MEOW токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MEOW, разгледайте цената в реално време на токените MEOW!

Прогноза за цената за MEOW Искате ли да знаете какъв път може да поеме MEOW? Нашата страница за прогноза за цената MEOW съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MEOW сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!